Mondiale di vela innovativa a settembre a Porto Rotondo

Mondiale di vela innovativa RS21CUP dal 4 al 7 settembre a Porto Rotondo in occasione del 60esimo anniversario della nascita della frazione del comune di Olbia. Organizzata dalla Federazione Italiana Vela e dallo Yacht Club Porto Rotondo in collaborazione con la Classe Italiana RS21, la manifestazione è promossa dalla Regione, assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio. A sfidarsi a bordo di 12 RS21 saranno equipaggi internazionali con la formula del team race.

Le iscrizioni online sono aperte e si prevede l'adesione di squadre provenienti dall'Inghilterra, dall'Irlanda, dagli Emirati Arabi, dal Brasile e dagli Stati Uniti.

Il primo team italiano iscritto è Nox Oceani, con due equipaggi galluresi. "Stiamo lavorando assiduamente per la buona riuscita di questo importantissimo evento. - spiega Fabrizio De Falco, presidente dello Yacht Club Porto Rotondo - lo spettacolo sarà garantito e gli appassionati potranno seguire le regate sia dal vivo che sui vari canali di comunicazione". Il 3 settembre giornata di accoglienza. Il giorno dopo allenamento sul campo di regata nel Golfo di Cugnana, poi balle 18 cerimonia di apertura.

E quindi le dal 5 al 7 settembre. Sará allestito anche il Blu Village nel piazzale davanti allo Yacht Club di Porto Rotondo.

"La classe RS21 sta conquistando sempre più appassionati, e Porto Rotondo, dopo il Mondiale 2023, è stata scelta per ospitare questa nuova manifestazione internazionale. - racconta Davide Casetti, presidente dell'Associazione Nazionale RS21 - Il mezzo è molto performante, divertente e sicuro, ma si distingue per quel concetto di sostenibilità dal quale oggi non si può prescindere, come ad esempio la presenza di un motore elettrico per entrare e uscire dai porti".



