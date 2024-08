Due incendi nel Sud Sardegna, in volo anche un Canadair

Due incendi sono scoppiati in mattinata nel Sud Sardegna. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero Super Puma proveniente dalla base di Fenosu su un fronte di fuoco non lontano da Iglesias, in località Genn'e Maiori. In volo anche un Canadair proveniente dalla base di Olbia. "La situazione viene monitorata costantemente per evitare che le fiamme saltino la strada provinciale e arrivino al centro abitato", dice all'ANSA il sindaco Mauro Usai.

E' stato già spento un altro rogo divampato attorno alle 10 nelle campagne di Maracalagonis, in località Riu Loi, dove hanno operato due elicotteri da Villasalto e Pula. "Un allevatore del posto con una ruspa ha creato una linea tagliafuoco, mentre l'acqua per i lanci dagli elicotteri è stata prelevata dal vicino laghetto e così le fiamme sono state spente abbastanza agevolmente", spiega la sindaca Francesca Fadda.



