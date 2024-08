Botte dopo una precedenza a Pula, 53enne finisce in ospedale

Una violenta aggressione a Pula per una mancata precedenza a un incrocio sulla statale 195.

Denunciati dai carabinieri quattro giovani.

Secondo la ricostruzione dei militari, nella serata del 17 agosto, un 53enne di Capoterra sarebbe stato inseguito e malmenato nel Corso Vittorio Emanuele. I quattro giovani, un 17enne di Quartu Sant'Elena già noto alle forze di polizia, due sorelle di Selargius di 24 e 21 anni e un 25enne di Selargius, a bordo di due scooter, dopo aver bloccato la vittima, l'avrebbero colpita ripetutamente.

Il 53enne è stato poi costretto a ricorrere a cure mediche per le lesioni riportate al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.



