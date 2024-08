Bellocchio racconta Tortora in tv, casting e riprese in Sardegna

Era il 2022 e Marco Bellocchio era a Reykjavik per ricevere agli Efa l'Award for Innovative Storytelling, per la sua prima serie tv Esterno Notte, quando annunciò all'ANSA di voler fare una serie tv su Enzo Tortora "per raccontare l'enorme ingiustizia di cui è stato vittima mentre viveva il momento più alto del suo successo con Portobello, oltre venti milioni di spettatori a puntata". Oggi quel progetto è diventato realtà: la sceneggiatura dovrebbe essere finita e a breve si attende l'annuncio ufficiale degli interpreti.

Nel frattempo la produzione ha aperto il casting per trovare centinaia di figuranti generici e specifici per lavorare nelle scene della serie televisiva Rai, ambientata negli anni '80, dal titolo Portobello, per la regia di Marco Bellocchio, prodotta da Our Films Spa e Kavac Film Srl. e che verrà girata in parte in Sardegna.

Il progetto è supportato dalla Fondazione Sardegna Film Commission della Regione sino dai suoi primi passi sull'isola nel mese di aprile 2024. Riprese a casting sono previste in tre città isolane: a Cagliari dal 14 al 21 ottobre, a Oristano dal 22 al 30 ottobre e a Sassari dal 31 ottobre al 7 novembre Per le comparse si cercano uomini che indosseranno delle divise da agenti, di età compresa tra 23 e i 70 anni, e uomini dai 20 ai 45 anni con capelli lunghi e possibilmente di corporatura magra. Poi serviranno due musicisti che sappiano suonare l'armonica e la chitarra (a Sassari) e 3/4 persone parrucchieri da uomo di professione per eseguire dei tagli a Cagliari/Oristano. al produzione cerca anche attori e attrici (anche non professionisti) per alcune batture e uomini e donne dai 18 ai 65 anni vestiti da bagnanti (Cagliari) e bambine e bambini dai 6 ai 10 anni (per le zone di Cagliari e Oristano).

Per candidarsi occorre inviare un e-mail all'indirizzo castingsardegnaportobello@gmail.com con fotografie recenti, nome, età peso altezza e taglie.



