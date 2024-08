Basket: capitan Bendzius 'Dinamo di qualità, crediamoci'

"So che la passata stagione non è stata facile, ma credete in noi, supportateci, stateci vicino, daremo il massimo e tireremo le somme a fine stagione". È il messaggio lanciato da Eimantas Bendzius, capitano della Dinamo Banco di Sardegna, in vista del primo impegno europeo in Turchia. Una stagione durissima, momenti di sofferenza post infortunio. Poi ore e ore di fisioterapia, piscina, campo, le prime tre amichevoli con la Lituania, il ritorno a Sassari, i gradi di capitano.

"Inizieremo prima con la Bcl, appuntamento importante, sto bene, mi sento bene, ho ottime sensazioni - racconta - Vedo compagni che sono molto disponibili, che lavorano intensamente e che vogliono fare gruppo il prima possibile. Abbiamo giocatori di qualità, di esperienza che hanno già giocato a certi livelli, penso che Markovic e Pasquini abbiano scelto benissimo, mettendo anche giocatori con caratteristiche differenti, ora tocca a noi sul campo, penso che potremmo disputare una buona stagione". Tra sogni e speranze. "Non siamo partiti bene nelle ultime stagioni, abbiamo giocato meglio, siamo migliorati nel corso della competizione, mi piacerebbe andare avanti in Coppa, essere protagonisti, riuscire ad avvicinarci alla Final Four, però dobbiamo pensare ad una partita alla volta, da Antalya, eventualmente ai gruppi e poi il resto".

Sempre più capitano: "Ci sono delle cose che mi competono anche fuori dal campo, all'interno del gruppo, regole da rispettare, i ragazzi mi chiedono, ascoltano, sono contento di poterli aiutare, il gruppo è fondamentale, sono qui per questo".





