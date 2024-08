America's Cup: Luna rossa si impone su American Magic

Dopo la partenza altalenante di ieri, il team di Luna Rossa si è imposto nel match race con American Magic nel secondo giorno delle regate preliminari dell'America's Cup a Barcellona. Partenza fulminante per il team di Francesco Bruni e James Spithll, che ha guadagnato subito 200 metri e 18 secondi sugli americani già nel primo lato di bolina del campo di gara.

Un vantaggio progressivamente aumentato - grazie anche alle buone condizioni di vento, a 11.2 nodi, che hanno permesso regate veloci e combattive - fino a marcare 700 metri di distacco sul team statunitense, segnato dall'equipaggio italiano degli 8 titolari in un percorso impeccabile e senza errori.

E che ha fatto dimenticare l'incerta partenza di ieri, durante la prima sfida contro New Zealand, con il team italiano costretto al ritiro da un guasto elettrico. Ma che tuttavia aveva già dato prova di carattere imponendosi nella successiva sfida ai francesi di Orient Express.

Le regate preliminari non influiscono direttamente sulla classifica finale, ma sono fondamentali per testare le imbarcazioni in vista delle competizioni ufficiali in programma dalla prossima settimana.



