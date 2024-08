Allontanato da casa dopo continue liti con la moglie

Questa mattina i carabinieri della stazione di Mandas hanno notificato e applicato una misura cautelare nei confronti di un 58enne operaio edile, già noto per una lunga serie di episodi di tensione familiare, che è stato allontanato dalla propria abitazione. Non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri dalla sua ex moglie, una donna di 57 anni che vive nello stesso paese.

Il provvedimento, emesso dall'autorità giudiziaria, arriva a seguito di un'indagine condotta dai militari che hanno raccolto testimonianze e documentazioni partendo da una serie di interventi effettuati. Sin dal settembre 2023, infatti, erano continue le discussioni e liti tra i due coniugi, che sono culminate in reciproche denunce per minacce e comportamenti vessatori.



