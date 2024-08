Oltre 20 quintali di merce sequestrata dai Nas nel nord Sardegna

Il Nas Carabinieri di Sassari ha intensificato i controlli delle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti, procedendo a numerosi sequestri e sanzioni amministrativi, specialmente sotto l'aspetto delle carenti condizioni igienico-sanitarie dei locali e della rintracciabilità degli alimenti e dei prodotti ittici.

In particolare a inizio settimana i militari hanno ispezionato un chiosco in Gallura, sequestrando circa 60 Kg di carni, conservate in un frigo posizionato all'aperto, esposto agli agenti atmosferici, in pessime condizioni igieniche. Al titolare dell'attività sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.500 euro.

Un ulteriore controllo ha permesso di individuare nell'area di Alghero, uno stabilimento abusivo adibito al deposito di bevande e alimenti surgelati. I militari del nucleo antisofisticazioni e sanità di Sassari hanno sequestrato il deposito (in pessime condizioni igieniche e sconosciuto all'autorità sanitaria). Come scoperto dai carabinieri, "la cella frigo, si presentava in gravi condizioni igienico sanitarie e al suo interno era stoccato un ingente quantitativo di alimenti surgelati, di oltre venti quintali, fra cui prodotti ittici", sulla cui commestibilità saranno effettuati controlli da parte della Asl di Sassari. In questo caso le sanzioni amministrative contestate al titolare sono state dell'importo complessivo di 4.000 euro.



