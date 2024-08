Nella tenda di un campeggio 54 tartarughe, interviene Forestale

A seguito di una segnalazione al numero verde 1515, gli agenti del Corpo forestale hanno rinvenuto 54 esemplari di tartaruga marginata (testudo marginata) di diversa taglia, che erano illecitamente detenute all'interno di una tenda in un campeggio in località Capo Coda Cavallo a San Teodoro.

Il personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Nuoro, insieme alla stazione Forestale di Siniscola, ha sequestrato tutte le tartarughe che sono state affidate alla clinica Veterinaria Montalbo di Siniscola. Dopo essere state esaminate da un veterinario, le tartarughe in buono stato di salute verranno rilasciate nel loro habitat naturale, mentre quelle che necessitano di cure riceveranno le necessarie attenzioni sanitarie.

In Sardegna sono presenti tre specie selvatiche di tartarughe europee (testudo Hermanni, testudo Graeca e testudo marginata), specie protette dalla Convenzione di Washington (CITES), considerate a rischio di estinzione, che vivono allo stato selvatico negli ambienti naturali. La detenzione illecita di esemplari di tali specie è vietata e costituisce reato_ la persona che le deteneva illecitamente è stata denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro.



