Alghero, arrestato un 20enne per detenzione e spaccio di droga

Ventisei dosi di cocaina, due dosi di Mdma, dieci grammi di Ketamina, cinquanta infiorescenze di marijuana dal peso complessivo di cento grammi, circa sessanta grammi di marijuana già tritata, un taser dissuasore elettrico, un coltello a farfalla con lama dalla lunghezza di 9 cm, un bastone telescopico, un bilancino elettronico di precisione e 2550 euro in banconote di diverso taglio, probabile provento di spaccio di sostanze stupefacenti: è quanto i Carabinieri della compagnia di Alghero, insieme con i militari della compagnia di intervento operativa del 6 Battaglione Toscana hanno sequestrato ad un ragazzo algherese di 20 anni, arrestato poi per detenzione di sostanze stupefacenti fini di spaccio.

La droga era nascosta in diversi punti dell'abitazione del giovane ed è stata ritrovata martedì notte dopo un'attenta perquisizione. A notare il 20enne con un atteggiamento sospetto in una zona di Alghero molta frequentata dai giovani, sono stati i militari che lo hanno subito perquisito trovandogli addosso marijuana, un coltellino serramanico e 300 euro in contanti.





