Todde, 'iniziato un percorso di cambiamento per la sanità sarda'

"Il disegno di legge che commissaria le Asl non deve essere interpretato come la panacea di tutti i mali. I problemi della sanità sono tanti e sono antichi. Chiaramente è importante dare un segnale forte relativamente al fatto che la situazione sta cambiando". Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde, dopo l'incontro con Cgil, Cisl e Uil sul provvedimento approvato oggi in giunta.

"La situazione cambierà con dei segnali concreti che potranno vedere le persone. Ovviamente avere una visione d'insieme è fondamentale - ha spiegato ancora - La cosa importante è capire che, anche nel contesto del territorio, le cose devono cambiare: non è possibile avere bilanci che non vengono approvati, non è possibile non avere una programmazione e soprattutto non è possibile che un cittadino non venga curato come avviene oggi".

"Quindi è importante che questo percorso sia iniziato - ha concluso la governatrice - sarà un percorso partecipato ovviamente all'interno del Consiglio regionale, arriverà in Commissione, verrà affrontato in un contesto complessivo e ci sarà il contributo di tutti. Però bisogna capire che i cittadini hanno necessità di risposte. Oggi veramente abbiamo dato il segnale che questo percorso è iniziato".



