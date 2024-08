Sant'Antioco celebra il suo vitigno bandiera, il Carignano

Sant'Antioco celebra il vitigno principe del territorio. Il suo lungomare accoglie sabato 24 agosto la terza edizione di "Carignano Wine Festival".

Una giornata dedicata alle degustazione di vini prodotti dalle 12 cantine locali presenti alla manifestazione, comprese quelle della vicina Calasetta. In queste due località e in pochissimi altri centri del Sulcis si mantiene la tradizione della coltivazione a piede franco e in terreni sabbiosi che impediscono alla fillossera di attaccare l'apparato radicale e conferiscono carattere ai vini.

La passeggiata si anima dalle 20 e fino a tarda notte con gli stand allestiti dove poter gustare non solo il rosso tipico del Sulcis, ma anche lo street food a base di specialità antiochensi con un contorno di tradizione, cultura, musica. Ad arricchire la serata una serie di "wine games".

"Carignano Wine Festival" è l'evento che, insieme a Calici di stelle, curiamo con orgoglio e attenzione - commenta l'assessora al Turismo e alle Attività Produttive Roberta Serrenti - perché è un momento in cui si valorizzano il Carignano in quanto vino e la sua storia, che costituisce parte della nostra identità.

Anche quest'anno la grande collaborazione dei produttori coordinati dal Ccn Welcome to Sant'Antioco, che da anni cura magistralmente l'evento, è stata fondamentale per la definizione di questa proposta. L'augurio - prosegue - è che Carignano Wine Festival rappresenti solo una tappa di un progetto ben più ampio e strutturato di valorizzazione del Carignano a piede franco dell'isola di Sant'Antioco che vede legati in questa unicità i comuni di Sant'Antioco e Calasetta".



