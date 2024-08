Riordino sanità: Pais (Lega),da c.sinistra solo fame di poltrone

"Parrebbe che la Giunta Todde, con un blitz, oggi abbia approvato il dl di 'riforma sanitaria'.

Il testo, praticamente identico a una versione precedente disconosciuta dalla stessa Giunta e da autorevoli esponenti della sinistra, rivela dubbi sulla sua legittimità e utilità".

Lo dichiara Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna.

"Un disegno di legge - attacca l'esponente dell'opposizione - che di riforma ha solo il titolo, che nulla dice di come far funzionare meglio il sistema sanitario regionale, di come ridurre le liste d'attesa o le file interminabili ai Pronto soccorso in affanno, sulla carenza di personale medico o anche su come mettere una 'pezza' all'ultimo pasticcio fatto con la fibromialgia, ma che tradirebbe l'unico vero obiettivo perseguito, ovvero la sostituzione dei dg in carica. Male, molto male - continua Pais - Si risolverebbe tutto in una questione di potere e in un regolamento di conti politici. Nulla di esigenze sanitarie".

Per il leader sardo del Carroccio, il provvedimento è "illegittimo, privo di motivazione e darebbe corso ad abusi amministrativi, esponendo la Regione a cause di risarcimento milionarie". Pais giudica poi "un pasticcio" il passaggio dell'ospedale Marino di Alghero dall'Aou alla Asl di Sassari e promette battaglia sia in Regione che nei Comuni per affossare il disegno di legge della giunta Todde.



