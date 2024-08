Piogge e sversamenti, 5 spiagge di Santa Teresa non balneabili

Cinque spiagge del litorale di Santa Teresa Gallura, quella di La Marmorata, Porto Quadro, Cala Sambuco e Rena Bianca, sono state interdette alla balneazione. A comunicarlo attraverso i suoi profili social la sindaca Nadia Matta che ieri notte ha avvisato i suoi concittadini e i villeggianti dei divieti da lei emessi.

"Le intense e straordinarie piogge hanno purtroppo provocato sversamenti nelle acque del nostro litorale, come in altri litorali di tutta Italia, rendendo temporaneamente non sicura la balneazione - scrive nella comunicazione Matta - Siamo consapevoli del disagio che questa situazione comporta, specialmente per chi ha scelto il nostro comune come meta per le proprie vacanze estive. Tuttavia, la sicurezza e la salute pubblica sono la nostra priorità assoluta". L'amministrazione di Santa Teresa sta lavorando con le autorità competenti e con i tecnici specializzati per monitorare costantemente la qualità dell'acqua e risolvere quanto prima la situazione.

"Confidiamo che le condizioni tornino rapidamente alla normalità, permettendo così a tutti di godere nuovamente del nostro splendido mare. Nel frattempo, vi invito a esplorare le altre meraviglie del nostro territorio, dalle bellezze naturali ai luoghi di interesse culturale, che continuano a rendere il nostro Comune una destinazione speciale", conclude la sindaca.





