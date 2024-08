Due colpi di arma da fuoco contro un 26enne di Capoterra

Due colpi di arma da fuoco sono stati sparati nella notte contro un 26enne di Capoterra: il giovane ora è ricoverato all'ospedale Brotzu. Ma non è in pericolo di vita: decisivo l'intervento chirurgico effettuato subito dopo la corsa alla struttura di via Peretti.

Sull'episodio indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, due persone hanno suonato durante la notte al citofono della casa del giovane. Il 26enne ha aperto il portone. Ma poi che cosa sia successo è ancora tutto da accertare: forse una spedizione punitiva, forse una lite. L'unica cosa certa è che dall'arma impugnata da uno dei due sono stati esplosi dei colpi che hanno raggiunto in pieno la vittima. Qualcuno ha chiamato carabinieri e ambulanza, ma chi ha sparato ha avuto il tempo di scappare prima che sul posto arrivassero i primi soccorsi.

Per il momento indagini in corso, ma ancora nessuna novità: i carabinieri forse aspettano che migliorino le condizioni del ferito per avere qualche informazione o riscontro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA