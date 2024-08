A Cabras intreccio di fede e cultura con la Corsa degli scalzi

Dal 23 agosto al 2 settembre 2024, Cabras sarà il palcoscenico di una delle celebrazioni più significative e partecipate della Sardegna: la Festa di San Salvatore, Corsa degli Scalzi.

I festeggiamenti prenderanno il via il 23 agosto, con la benedizione e la partenza della statuetta di "Santu Srabadoeddu" alle 6.30 dalla Chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras. Il simulacro, accompagnato dalle donne in abito tradizionale, raggiungerà il Santuario di San Salvatore, dove alle 9 verrà celebrata la Santa Messa. Da questo momento, e fino al 2 settembre, il Sinis omaggerà il suo Santo.

Il 29 agosto, la celebrazione della Santa Messa nell'Ipogeo di San Salvatore alle 8.30, seguita dalla Processione Eucaristica al Monte alle 18.30. Appuntamenti che introdurranno il grande evento del sabato 31 agosto e poi della domenica 1 settembre, con la processione in corsa da parte degli scalzi di Cabras.

Il sabato, alle prime luci dell'alba, un migliaio di "scalzi" vestiti con un saio bianco percorreranno, tra sudore e polvere, i circa sette chilometri che separano la cittadina lagunare dal santuario campestre.

La giornata inizierà con la Santa Messa alle 6 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras. Alle 7, "is Curridoris", i corridori scalzi, iniziano la corsa a piedi nudi verso il Santuario di San Salvatore, dove, al termine della processione si terrà una solenne celebrazione eucaristica. Il culmine dei festeggiamenti religiosi è fissato per domenica 1 settembre, con la processione e la Messa solenne a San Salvatore di Sinis alle 10.30, seguita dalla seconda parte della Corsa degli Scalzi nel pomeriggio, con il ritorno del simulacro a Cabras in un clima di festa e devozione collettiva. La festa religiosa si concluderà il 2 settembre, con la Messa a San Salvatore alle 6.30 e la processione delle donne del paese che riporteranno la statuetta di "Santu Srabadoeddu" fino a Cabras.

"La Corsa degli Scalzi è inserita, a pieno titolo, nei grandi eventi identitari. - afferma l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu - Il supporto per la tutela e la valorizzazione, anche in chiave turistica, di questi grandi eventi identitari è una delle missioni dell'assessorato regionale che ho l'onore, temporaneamente, di guidare".

"La Festa di San Salvatore con la Corsa degli Scalzi rappresenta una ricorrenza religiosa e della tradizione nella quale la comunità di Cabras si identifica profondamente, ma che oggi appartiene al patrimonio culturale immateriale di tutta la Sardegna - aggiunge Andrea Abis, sindaco di Cabras -. Un grande lavoro di sinergia nella comunità locale ha reso possibile il mantenimento delle tradizioni più vere e intime che si tramandano immutate".

Tra i festeggiamenti civili il 23 agosto alle 22 il concerto live dei Tazenda



