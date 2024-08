Stalker arrestata vicino a casa delle sue vittime a Monserrato

Avrebbe dovuto rimanere a una distanza minima di 500 metri dalla casa dove abitava con altre due persone, ma ha più volte violato la misura restrittiva per stalking che prevede, inoltre, il divieto di dimora nella stessa abitazione. Una 47enne è stata arrestata a Monserrato dai carabinieri della stazione di Selargius mentre si trovava vicino alla casa delle sue ex conviventi ma è stata subito rilasciata senza ulteriori provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

La vicenda ha avuto inizio nel febbraio scorso, quando i carabinieri, a seguito di una denuncia per atti persecutori presentata dalle vittime, hanno avviato un'indagine che ha portato all'emissione della misura cautelare contro la 47enne, che, secondo i militari, ha portato avanti minacce e danneggiamenti.

Nonostante il provvedimento giudiziario, la donna, però, ha continuato a violare le restrizioni, come la notte scorsa. A far scattare l'allarme, attorno alla mezzanotte. le stesse vittime che, preoccupate dalla presenza della donna nelle vicinanze della loro abitazione, hanno contattato il numero unico di emergenza 112.



