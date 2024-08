Gambale-Mancuso coppia d'assi delle 6 corde, concerto a Cagliari

Si annuncia come "la notte delle chitarre" il concerto in programma giovedì 22 agosto a partire dalle 20.30, all'Arena Fiera di Cagliari. Sul palco saliranno infatti due protagonisti del calibro di Frank Gambale e Matteo Mancuso, ovvero il presente e il futuro dello strumento cardine della cultura musicale giovanile, il simbolo più potente della musica moderna.

Il tam tam tra gli appassionati è già iniziato e la serata organizzata dalla cooperativa Forma e poesia nel jazz, incastonata nel cartellone Cagliari dal vivo promosso dal Comune grazie al contributo del Ministero della Cultura, promette un buon successo di pubblico.

Frank Gambale, chitarrista di vaglia con dei trascorsi nella Chick Corea Elektric Band, ideatore dello sweep picking, tecnica avanzata che stravolge l'interpretazione chitarristica, rappresenta da tempo uno dei migliori specialisti del rock-fusion. Sul palco suonerà accompagnato da una band di pregio formata da Christophe Cravero, tastiere, Dominique Di Piazza, basso elettrico, Gergo Borlai, batteria.

Matteo Mancuso è invece il chitarrista di cui tanto si parla in questi ultimi anni in ambito jazz-rock, un vero prodigio della sei corde per tecnica e creatività. Palermitano, classe 1996, ha stregato gente come Steve Vai, Al Di Meola, Tommy Emmanuel e Joe Bonamassa che lo ha addirittura accostato a un big della portata di Stanley Jordan. Al suo fianco ci saranno Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria.





