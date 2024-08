Cagliari, appuntamento con la grande musica classica

Dal 26 al 29 agosto la grande musica classica sbarca nell'auditorium del Conservatorio di Cagliari per il festival Le notti musicali, quattro serate che vedranno protagonisti nomi del panorama internazionale.

L'occasione è offerta dalla 24/a edizione dell'Accademia internazionale di musica di Cagliari che, dal 23 al 31 agosto, vedrà i grandi protagonisti della classica in città in qualità di docenti delle masterclass di alto livello organizzate dall'associazione Sardegna in musica in collaborazione con il Conservatorio "G. P. Da Palestrina".

Organizzato dietro la direzione artistica dell'apprezzato chitarrista Cristian Marcia, il festival quest'anno porterà sul palco diversi nomi nuovi. Come Jennifer Stumm, violista statunitense capace di tracciare "un coraggioso percorso creativo con progetti diversi che uniscono puro entusiasmo musicale a una direzione artistica rivoluzionaria e a un'impegno per l'equità sociale". Svetlin Roussev, violinista bulgaro docente al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi e Alla hotschule di Ginevra. Il tedesco Moritz Winkelmann, tra i pianisti più espressivi della sua generazione e vincitore del Concorso Internazionale Beethoven di Bonn, attualmente impegnato nella registrazione delle 32 sonate di pianoforte di Beethoven per l'etichetta Berlin Classic.

Insieme a loro, il festival ospiterà anche il pianista Enrico Pace, Marc Danel e Gilles Millet, il violoncellista russo Emil Rovner, il virtuoso del clarinetto Johanns Thorsten, e lo stesso Cristian Marcia.

Il festival non si esaurisce con i concerti proposti nell'Auditorium del Conservatorio: il 23, 25 e 30 agosto alle 17,30 nel giardino d'inverno del T- Hotel come da consuetudine l'appuntamento è con "Le notti musicali before", l'occasione per vedere esibirsi i virtuosi dell'Accademia Internazionale di Musica di Cagliari.



