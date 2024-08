Ad Alghero nasce la Holiday Card per acquisti nel centro storico

Per premiare chi fa acquisti nei negozi e nelle attività del centro storico di Alghero il Centro commerciale naturale ha deciso di creare una speciale carta fedeltà. La Holiday Card, che può essere richiesta e ritirata gratuitamente nelle attività che fanno parte dell'associazione Ccn Al Centro Storico e permette di usufruire di sconti, omaggi e offerte nei negozi aderenti elencati all'interno di una mappa.

"La nostra Holiday Card è un'idea che vuole premiare chi supporta l'economia locale e sceglie i negozi e le attività del centro per i propri acquisti - sottolineano dal direttivo del Ccn Al Centro Storico - Si tratta di una delle iniziative che la nostra associazione ha realizzato in questi ultimi mesi. La sua distribuzione è cominciata in occasione dell'evento Alguer Wine Week, di cui il Ccn Al Centro Storico è stato partner, ed è entrata nel vivo nel corso dell'estate".

L'iniziativa rappresenta un modo concreto per sostenere il tessuto commerciale del centro storico algherese, contribuendo a rafforzare il legame tra i commercianti locali e la comunità.

Per approfittare dei benefici offerti dalla Holiday Card basta presentarla al momento dell'acquisto in uno degli esercizi aderenti.



