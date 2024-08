Vini ed enogastronomia in vetrina allo Stintino Wine Festival

Le degustazioni di calici di vino abbinati con i prodotti della gastronomia locale si uniscono al racconto delle tradizioni e della storia dei vitigni del nord ovest dell'isola: il 23 e 24 agosto arriva "Alle Cantine" di Pozzo San Nicola, nella strada provinciale 34, la prima edizione dello "Stintino Wine Festival", organizzata dalle Tenute Stintino e Alle Cantine.

Una festa del vino ed insieme un tributo alla passione dei produttori locali, come le Tenute Stintino, Cherchi, Delogu, la Confraternita del Moscato, Rossini, le Tenute delle Nereidi e Ledà, oltre che un'occasione per far immergere i partecipanti nei sapori e nella cultura della Sardegna. Giornalisti ed esperti del settore terranno dei dibatti nel corso del fine settimana, per approfondire le conoscenze su vari aspetti del mondo del vino, sull'abbinamento con i piatti tipici della tradizione locale. Si parlerà anche di viticoltura, di tecniche di degustazione e si offriranno spunti di riflessione.

I veri protagonisti delle due giornate a Stintino saranno però i vini: Vermentino, Cannonau, Moscato e Cagnulari, gioielli enologici della Sardegna resteranno in mostra in una vera e propria vetrina d'eccezione. Sul piazzale antistante la struttura di "Alle Cantine", dalle 18 gli stand accoglieranno i visitatori e saranno distribuiti sacchetti con all'interno i calici. A creare un'atmosfera rilassata e conviviale sarà la musica che spazierà dai classici del jazz alle melodie pop contemporanee.



