Via campagna abbonamenti studenti Atp Sassari, più agevolazioni

Al via la nuova campagna abbonamenti dell'Atp per gli studenti di Sassari. Da mercoledì 21 agosto, sarà possibile acquistare gli abbonamenti per l'anno scolastico e accademico 2024/2025. Le offerte sono pensate per chi frequenta scuole e università in città e si affida ai trasporti pubblici per i propri spostamenti.

Quest'anno, una delle novità principali è l'aumento da 1200 a 1500 degli abbonamenti annuali agevolati per gli studenti universitari, al prezzo simbolico di 10 euro. Grazie al rinnovo della convenzione tra l'Ersu di Sassari e Atp, questi abbonamenti saranno disponibili per gli iscritti all'Università di Sassari, al Conservatorio "L. Canepa", all'Accademia di Belle Arti "M. Sironi" e all'Istituto di Scienze Religiose, che soddisfano i requisiti di reddito (ISEE inferiore a 25.500 euro) ed età (meno di 28 anni).

"Il consiglio di amministrazione dell'Ersu ha approvato all'unanimità questa importante iniziativa, rafforzando il nostro impegno per il diritto allo studio attraverso un nuovo accordo con Atp - dice il presidente dell'ente per il diritto allo studio di Sassari, Daniele Maoddi - Questa collaborazione consolidata è fondamentale per fare di Sassari una vera città universitaria, un valore aggiunto per tutta la comunità".

Anche il presidente di Atp, Paolo Depperu, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Una città a misura di studente universitario deve offrire servizi essenziali, come il trasporto pubblico, a condizioni accessibili. Questa collaborazione con ERSU contribuisce a rendere Sassari un luogo ideale per studiare e vivere un'esperienza formativa completa".

Agevolazioni per tutti gli studenti Oltre agli abbonamenti per universitari, sono disponibili altre forme di agevolazione per tutti gli studenti con meno di 28 anni e per le e famiglie con almeno tre figli studenti.

Gli abbonamenti possono essere acquistati online tramite l'app di ATP Sassari, la Web App - novità appena introdotta - o agli sportelli in via Caniga 5 a Sassari.



