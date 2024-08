Record di spettatori al Red Valley, 120mila per 4 giorni di live

Poco meno di 120 mila presenze per una quattro giorni di concerti dal tramonto fino alle prime luci dell'alba nell'Olbia Arena: si è concluso il Red Valley, festival unico nel suo genere giunto all'ottava edizione che ha visto salire sul palco oltre cinquanta artisti per altrettante ore di musica live.

Con una line up ricca di ospiti con incursioni dall'urban al pop fino all'elettronica e alla dance, il festival nato nel 2015 ha contribuito ad incrementare i flussi di presenze verso il territorio di Olbia e della Gallura da tutta Italia, con spettatori giunti in città anche dall'Europa.

Protagonista della stagione estiva della musica dal vivo con una programmazione che ha riunito sul palco tutti gli act più amati dal pubblico, tanto da essere stato scelto da molti artisti nazionali e internazionali come l'unico festival estivo in cui esibirsi al di fuori dei singoli tour, il Red Valley ha ospitato i nomi che riempiranno gli stadi nell'estate 2024, come Sfera Ebbasta e Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Annalisa, Ghali, Coez e Salmo &Noyz.

L'affluenza di questa edizione appena conclusa è in crescita rispetto alle edizioni del 2022, in cui erano presenti 70mila persona, e del 2023 che ha registrato 105mila spettatori. Dopo queste quattro giornate, gli organizzatori sono pronti a tornare ad agosto 2025 con la nona edizione.

