Quasi 20mila spettattori per gli eventi estivi alla Forte Arena

Un anfiteatro naturale a Santa Margherita di Pula, 40 chilometri da Cagliari. La Forte Arena, spazio inaugurato dal Forte Village otto anni fa, registra anche per il 2024 una stagione da record. Quasi 20mila spettatori hanno assistito agli eventi del cartellone estivo di quattro settimane partito con Renato Zero, tornato in Sardegna dopo 26 anni con due date, entrambe sold out, alla Forte Arena.

Poi è stata la volta del musical Peter Pan, sulle note di Edoardo Bennato che ha affascinato grandi e bambini. Ha richiamato un gran pubblico da tutta la penisola Sting, per l'unico concerto italiano dell'anno. Il gran finale è stato affidato ai Pooh. La leggendaria band italiana ha fatto il pieno di applausi e ovazioni con lospettacolo "Amici per Sempre", un viaggio tra i successi della loro lunga carriera.

In questi anni la Forte Arena ha ospitato, tra i tanti, Roberto Bolle, Charles Aznavour, Tiziano Ferro, Anastacia, Andrea Bocelli, il musical Notre Dame de Paris, il Rigoletto con il baritono Leo Nucci, Eros Ramazzotti e Fiorello.

Mentre il sipario cala sull'anfiteatro di Santa Margherita di Pula, sarà ora Palazzo Doglio a Cagliari a dar vita al palinsesto autunnale che prenderà il via il 4 ottobre con Giorgia Fumo, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne, per proseguire fino al 28 dicembre con 12 eventi e 21 repliche.

Un nuovo cartellone per un ampio pubblico di giovani e adulti, dagli amanti della letteratura e della stand-up comedy agli estimatori della grande musica.



