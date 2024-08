Bimbo morso da cinghiale, sindaco La Maddalena convoca tavolo

Il bambino di 9 anni morso da un cinghiale sull'isola di Spargi, ha spinto il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, a convocare per domani mattina in municipio un tavolo tecnico urgente sull'emergenza animali selvatici. Il problema è particolarmente sentito nell'arcipelago, dove i cinghiali scorrazzano liberamente, spingendosi fino ai litorali affollati di bagnanti e turisti. Al tavolo il sindaco ha convocato i rappresentanti della Capitaneria di porto, Forestale e Barracelli, oltre alla commissaria dell'Ente Parco.

"Ho appreso la notizia di quanto accaduto a Spargi dal Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Al momento - spiega il primo cittadino all'ANSA - Non abbiamo elementi certi per ricostruire il fatto: il tavolo tecnico urgente che ho convocato per domani servirà anche a questo, ma soprattutto a porre in essere tutte le attività necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica dei cittadini e dei tanti turisti".

Da tempo il Comune, insieme all'Ente Parco e d'accordo con la Regione, sta portando avanti un piano di eradicazione dell'ibrido del cinghiale in tutto l'arcipelago. Ma la presenza di questi animali selvatici, pur essendo diminuita, continua a destare preoccupazione tra residenti e turisti.

