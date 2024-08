Presunta violenza sessuale in spiaggia Olbia, denunciato 17enne

Una quindicenne del nord Italia in vacanza a Olbia con la famiglia sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un ragazzo di 17 anni, anche lui in villeggiatura con i familiari in Gallura. La presunta violenza, denunciata dalla giovane ai carabinieri della stazione di Olbia, sarebbe avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto nella spiaggia di Porto Istana dove entrambi i minorenni stavano trascorrendo una serata di festeggiamenti per il Ferragosto, in attesa dell'alba.

Una volta rientrata a casa, la ragazza ha raccontato il tutto ai genitori che l'hanno portata subito al pronto soccorso di Olbia per gli accertamenti medici.

Stando al suo racconto la violenza si sarebbe consumata intorno alle 2 del mattino. La quindicenne aveva conosciuto il giovane turista sulla spiaggia e qui sarebbe avvenuto l'abuso.

Ad indicare il nome dell'aggressore è stata proprio lei quando è stata sentita dai militari dell'Arma in caserma. Il 17enne è stato subito identificato e denunciato alla Procura dei minori di Sassari che ha aperto un fascicolo sull'episodio.



