Scontro frontale in galleria a Siniscola, 3 feriti e 131 chiusa

E' di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dello scontro frontale tra una Fiata Panda e una Toyota Aygo, avvenuto nella galleria sud di Siniscola all'altezza del km 96.400 sulla statale 131 Dcn, in cui si viaggia in entrambi i sensi di marcia per i cantieri nella galleria gemella.

Ad avere la peggio sono stati gli autisti delle due auto, un giovane di Orune e una ragazza tedesca, che sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco con diverse fratture. La ragazza e un altro turista tedesco che viaggiavano sulla Toyota sono stati trasportati in ospedale a Olbia con l'elisoccorso, mentre il giovane sardo è stato portato sempre in elicottero all'ospedale di Sassari. Coinvolta nell'incidente anche una Ford S-max.

La statale è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato dalla Polizia Stradale di Nuoro.

Oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi è presente anche il personale dell Anas per ripristinare la viabilità appena possibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA