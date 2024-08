Cade da un muraglione e muore a 55 anni, la tragedia ad Aritzo

Tragedia nel primo pomeriggio ad Aritzo dove un uomo di 55 anni, Cesare Manca, è stato trovato privo di vita sotto un muraglione della statale 295 da cui, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato accidentalmente. L'uomo era uscito di casa in mattinata per raggiungere a piedi il paese - la sua abitazione è lungo la statale - ma non è più rientrato a pranzo.

La madre ha dato l'allarme e da lì sono scattate le ricerche che hanno portato in poco tempo al ritrovamento del corpo. Sul posto i carabinieri del paese e della Compagnia di Tonara, con loro anche il medico legale.

La notizia ha colpito l'intera comunità di Aritzo, dove Cesare Manca era benvoluto da tutti per il suo impegno nel sociale.



