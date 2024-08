Al via a Quartu la rassegna 'Ripensare la città 2024'

Neanche il tempo di archiviare 'La luna sotto casa' e a Quartu si riparte con 'Ripensare la città', la rassegna culturale che accompagnerà cittadini e turisti nella seconda parte di agosto, a settembre e interesserà anche buona parte del prossimo autunno. Concerti, teatro, arte, laboratori, spettacoli grazie alle proposte delle associazioni, anche in questo caso con il contributo e il patrocinio del Comune di Quartu.

Ad aprire le danze sarà la cooperativa Vox Day, che all'interno di 'Ripensare la città' propone la minirassegna 'Visos (Janas De Luna) 2024': domenica 18 agosto alle 19 a Sa Dom'e Farra con 'La crociata dei senza fede. Elogio dell'intolleranza', interpretato da Sabrina Mascia e Andrea Meloni, che ha curato anche i testi.

Quartu sarà anche il palcoscenico delle rappresentazioni teatrali proposte nell'ambito della 5a edizione del festival 'Impronte', organizzato dalla compagnia Artisti Fuori Posto, in programma dal 20 al 27 agosto. Domenica 20 saranno due le proposte: 'Alla ricerca dei nuragici' della compagnia Origamundi che andrà in scena alle 19 al Parco Parodi; 'La casa sulla scogliera' della compagnia Artisti Fuori Posto - con Alessandro Pani e Filippo Salaris -, che si terrà nell'Ex convento dei Cappuccini alle 21.30.

'La notte della lirica', promosso dall'associazione Sardegna Lirica, si terrà mercoledì a Sa Dom'e Farra alle 21.30, e poi giovedì doppia iniziativa all'Ex Convento, a partire dalle 20, con le associazioni Artifizio e Libri a Buffet che propongono occasioni di approfondimento letterario, con un focus su Frida.

Il Parco Parodi al centro del programma culturale di venerdì 23. A partire dalle 19, e seguire sino alle 24, tante le associazioni presenti nel parco di Flumini - Emozionantemente, Baetorra, Wine Food Sardinia, Propositivo, Artifizio, Libri a Buffet - per una serata che coinvolgerà tutti, ognuno con i propri gusti: spazio a 'Inconshow e Dreamland', 'Live Music', 'Nuove narrazioni di arte pubblica', 'Samba Social Club' e 'Gionata Feuer Frei'. L'associazione Ananché alle 21 propone invece l'iniziativa 'Crossing the wall' presso i giardini di via Marghine.

E poi sabato 24 agosto primo appuntamento con il Dorian Festival, alle 20 a Sa Dom'e Farra, con Matteo Saudino che presenterà il suo nuovo libro dal titolo 'Star Wars e la filosofia', edizioni Vallardi. Domenica, nella stessa location alla stessa ora, con l'Associazione Forma, Poesia, Jazz spazio al Ruben's Massidda Trio.



