Sardegna regina del Ferragosto, è boom di turisti

Aerei pieni, alberghi pieni. Ma in questi giorni è difficile trovare posto anche in ristorante o in agriturismo. E pure in spiaggia si sta molto stretti. È la Sardegna nella settimana di Ferragosto: ennesimo boom, con numeri, spiega Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi, pari o anche superiori a quelli dell'anno scorso. E c'è un collegamento tra posti in aereo e posto in stanza di hotel.

Anche i focus sulle ricerche in rete e le prenotazioni degli italiani confermano che la Sardegna è in vetta: nell'ultimo report di Holidu, San Teodoro è primo in classifica. E nelle top ten quattro località sono con la bandiera dei quattro mori. L'Isola poi è la regione più rappresentata con 10 destinazioni nella top 50.

"Molti hanno prenotato da tempo - spiega all'ANSA Paolo Manca - ma almeno il trenta per cento è legato al last minute. Anche perché, mentre a inizio stagione i costi dei voli erano abbastanza alti, ad agosto il mercato ha fatto segnare un abbassamento dei prezzi che ha favorito la scelta Sardegna appunto last minute. Una stagione soddisfacente, anche in vista delle previsioni di settembre. Agosto, soprattutto nelle due settimane centrali, è il mese degli italiani. Gli stranieri invece si dividono in tutto l'arco della stagione".

Nord o sud il risultato non cambia. All'aeroporto d Alghero si prevedono circa 75.000 passeggeri (dal 9 al 18 agosto) e una crescita del 9% rispetto al 2023. A Olbia la stima è di oltre 274.216 transiti, sempre nella settimana dal 9 al 18 agosto, con un aumento del 12% (+34.067 unità). In totale, negli scali del nord dell'Isola, si prevede per Ferragosto un traffico di circa 349.000 passeggeri, con un incremento del 12% rispetto al 2023. Crescono sia i flussi dal mercato domestico che internazionale, con quest'ultimo che evidenzia significative percentuali di crescita: +15% rispetto a Ferragosto 2023 e +9% rispetto al 2019.

Cagliari risponde con queste cifre: per il periodo 9- 18 agosto si prevedono tra i 210.000 e i 220.000 passeggeri, tra arrivi e partenze, con circa 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti. L'andamento dei primi dodici giorni di agosto fa registrare oltre 250.0000 transiti, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Molto traffico anche nei porti dell'Isola, compresi i collegamenti con le isole minori. Cagliari si conferma capitale delle crociere: a Ferragosto arriva la Seaburn ovation, il giorno dopo tocca alla Island princess. Il 18 è l'ora della Musica, mentre il 20 ritorna la Costa Smeralda. A Olbia Ferragosto con la Marella Discovery, poi il 20 e 21 approdo di Costa Pacifica e Orchestra.

Tanti arrivi, ma per i sardi che vogliono scappare il last minute non è un affare: bisognava pensarci prima. Roma e Milano calmierati, ma ad esempio partire a Londra (solo andata) da Cagliari sabato prossimo con un low cost può costare anche 294 euro.



