Morto per infarto nell'Oristanese, controllava i suoi terreni

Stava controllando i suoi terreni dall'alto di una piattaforma costruita su un albero, l'uomo di 68 anni stroncato nella notte da un infarto nelle campagne di Siapiccia, in provincia di Oristano. Nessuna posta al cinghiale - i cacciatori sono impegnati nell'abbattimento controllato, autorizzati dalla task force della Regione contro la peste suina - come appreso in un primo momento. Sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa, a scoprire il corpo senza vita sulla piattaforma e a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.



