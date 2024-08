Infarto durante battuta di caccia, 68enne muore nell'Oristanese

Colto da un infarto fulminante mentre è appostato su un trespolo per la caccia. Un uomo di 68 anni è morto durante la notte nelle campagne di Siapiccia nell'Oristanese.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era impegnato in una battuta di caccia e si era appostato su un trespolo quando si è sentito male, perdendo i sensi. I compagni di battuta si sono accorti poco dopo che si era sentito male e hanno dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco a recuperare il corpo del 68enne e affidarlo alle cure dei medici, ma non c'è stato nulla da fare.



