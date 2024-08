Ferragosto, a Cagliari più controlli dei carabinieri

Più controlli dei carabinieri nel lungo ponte di Ferragosto per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti in vacanza. Lo ha annunciato il Comando provinciale di Cagliari, che intensificherà i servizi di pattugliamento nelle località costiere e il controllo del territorio nei vari centri abitati e nelle zone interne della provincia.

"Oltre agli ordinari servizi che prevedranno l'intensificazione del pattugliamento delle principali arterie stradali che verranno percorse dai vacanzieri per raggiungere le località costiere - evidenziano dal Comando provinciale - saranno predisposte ulteriori e mirate attività nei locali della costa, mediante l'ausilio eventuale delle componenti specializzate dell'Arma, con finalità di garantire anche la regolarità e l'osservanza delle norme igienico sanitarie a tutela dei numerosi turisti che si avvarranno dei servizi di ristorazione".

Dall'Arma arrivano anche i consigli per evitare furti e truffe: "Massima cautela e attenzione quando si parte, evitando di condividere informazioni sui socia - sottolineano - collaborare con i vicini di fiducia chiedendo loro di chiamare il Nue 112 in caso di movimenti sospetti vicino casa".



