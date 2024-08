Fa il bagno di notte e rischia di annegare, 13enne grave

Si è sentito male mentre nuotava e ha rischiato di annegare. Un ragazzino di 13 anni di Cagliari è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu per un principio di annegamento.

Il ragazzo ieri notte verso le 22 si trovava in spiaggia al Poetto insieme ai genitori all'altezza di via Isola di San Pietro. Si è tuffato per fare un bagno ma dopo essersi allontanato si è sentito male, senza riuscire a tornare a riva.

Il 13enne è stato soccorso dai familiari che hanno chiamato il 118. Sul posto insieme all'ambulanza sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cagliari.

I medici hanno praticato le manovre di rianimazione e trasportato d'urgenza il ragazzo al Brotzu dove si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.



