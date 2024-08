Online la Guida ai migliori vini della Sardegna di Vinodabere

La Sardegna enologica registra numeri e qualità da record. Ad ogni vendemmia vede crescere la sua reputazione. Uno spaccato più che incoraggiante che emerge dalla Guida ai migliori vini della Sardegna 2025 di Vinodabere.it curata dai giornalisti Maurizio Valeriani e Antonio Paolini e disponibile online.

Con un primo dato significativo: i vini sardi che hanno raggiunto il punteggio di 100/100 sono otto: Vermentino di Gallura Superiore Antonella Collection 2020-Pedres; Ruinas del Fondatore 2021-Depperu; Vermentino di Sardegna Boese Vigna Truvaoes 2023-Binza 'e su Re; Rosso Kantharu 2020-Fulghesu Le Vigne; Mandrolisai Azzàra Domos de Pedra 2022-Fradiles; Mandrolisai S'Òmine Creccherie 2022-Cantina Pisu Luigi; Cannonau di Sardegna Ghirada Palagorrai 2021-Mussennore; Cannonau di Sardegna Ghirada Elisi Sa 'e Antoni 2022-Francesco Cadinu.

Oltre 118 etichette, poi, quasi un terzo di quelle recensite, hanno superato i 98 punti raggiungendo la Standing Ovation, il massimo riconoscimento. "La guida è stata organizzata in 38 sottosezioni per indagare capillarmente tutte le realtà territoriali ed espressive dell'Isola - spiegano Valeriani e Paolini - Accanto agli affermati top player, sono sempre più numerose le realtà in partenza meno celebri, capaci di primeggiare e fare centro. Aumentano poi le sottozone di fresca emersione che propongono prodotti da prima linea".

Le valutazioni degli esperti della guida sfatano una serie di stereotipi. "L'esempio più lampante è quello del Cannonau, uno dei vitigni bandiera, in grado di esprimersi oggi in vini meno alcolici e moderni, in linea con le nuove esigenze del mercato", sottolineano i curatori.

La sorpresa del 2025 arriva dal Mandrolisai, con la sua omonima denominazione, la doc più territoriale della Sardegna con tre vitigni utilizzati in blend, Bovale, Cannonau e Monica: sono tre i vini nella top otto premiati con 100/100. Convince sempre più il Cagnulari che ha ottenuto sette Standing Ovation.





