Maxi tamponamento sulla 195 a Capoterra, 2 bambini in ospedale

Maxi tamponamento lungo la statale 195 a Capoterra: coinvolte diverse auto e un'autocisterna, almeno sette le persone ferite, due sono bambini. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale con assegnato un codice rosso per dinamica, ma non sono in pericolo di vita. L'incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto all'altezza di Maddalena spiaggia.

Per cause non ancora accertate, si è innescato un tamponamento a catena e una delle auto è rimasta incastrata tra l'autocisterna e un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale che si sta occupando dei rilievi, diverse ambulanze del 118 e l'Elisoccorso. L'Anas ha temporaneamente chiuso al traffico la strada all’altezza del km 12.

