Maxi tamponamento a Capoterra, ferita intera famiglia su furgone

Traffico in tilt per due ore e mezza, cinque feriti tra i quali due bambine di 7 e 6 anni, un furgoncino e due autocisterne danneggiate. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 195 'Sulcitana' al km 12, all'altezza di Maddalena spiaggia, nel comune di Capoterra.

Coinvolte due autocisterne per il trasporto di carburante, fortunatamente vuote, e un furgoncino Ford Transit con a bordo una famiglia di Vallermosa: padre di 43 anni, madre di 38 e le figlie di 7 e 6 anni. Tutti sono rimasti feriti, compreso il conducente di uno dei mezzi pesanti, un uomo di 32 anni.

Per cause ancora da accertare, l'autocisterna da lui guidata ha tamponato il furgone con a bordo la famiglia, che è carambolato sul mezzo pesante che lo precedeva, rimanendo incastrato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia stradale, l'Anas e l'Elisoccorso. I feriti sono stati trasportati nei vari ospedali cittadini: tutti sono in codice rosso, ma i più gravi sono il papà e il conducente dell'autoarticolato. Il tratto della statale "Sulcitana" è rimasto chiuso per oltre due ore.

