Ondate di calore, allerta rossa a Cagliari sino a mercoledì 14

Da oggi e sino a mercoledì 14 agosto sarà allerta rossa a Cagliari per le ondate di calore.

Con un nuovo bollettino, il Ministero della Salute ha innalzato a livello 3 l'allarme per gli effetti sulla salute del caldo torrido.

Sono previste in città temperature che andranno dai 26 ai 33 gradi, con una temperatura massima percepita di 38. Con l'allerta rossa le condizioni sono ad elevato rischio per la salute e persistono per tre o più giorni consecutivi. Già attivati i servizi sanitari e sociali.



