Coppa Italia: 3-1 alla Carrarese, Cagliari ai sedicesimi

Cagliari avanti in Coppa Italia: vittoria 3-1 contro la Carrarese all'esordio stagionale. Segnano i bomber Piccoli e Pavoletti, più l'under 21 Prati: i rossoblu troveranno ai sedicesimi la Cremonese. Per i toscani a segno Panico, scuola Genoa, il migliore dei suoi. Cagliari bene soprattutto quando pressa alto e ruba palla, ancora da rivedere la costruzione dal basso. Anche se poi all'inizio è proprio una scelta di Nicola quella di lasciare da soli Marin e Deiola in mediana con Azzi e Augello larghissimi. Tutto questo per favorire uno schieramento ultra offensivo con Luvumbo, Piccoli e Pavoletti. Bene la Carrarese quando si scrolla di dosso la paura, ma di fatto Scuffet non è mai impegnato. Dopo una buona occasione con Luvumbo al 14' il Cagliari passa al 33' con il nuovo acquisto Piccoli: girata di sinistro da vero bomber. Anche l'assist, di Luperto, arriva dal mercato. Al 41' il raddoppio: punizione cross di Marin, colpo di testa di Piccoli, ma l'ultima deviazione è di Pavoletti. Nella ripresa la Carrarese è più viva, sbaglia con Coppolaro e poi riapre la partita al 10' con Panico su assist di Zanon. Poi il Cagliari riprende il controllo. E segna il 3 a 1 con Prati dopo qualche minuto di controllo Var.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA