Cagliari: Palomino in arrivo, visite mediche a Roma

Il difensore argentino Josè Luis Palomino, classe 1990, riparte dal Cagliari. Oggi sono previste a Roma, Villa Stuart, e visite mediche: domani potrebbe essere il giorno dell'arrivo in Sardegna e della firma. Palomino era da due anni nel mirino della società rossoblù, ma alla fine il centrale sudamericano è sempre rimasto all'Atalanta. Anche per colpa degli infortuni, la scorsa stagione ha giocato davvero poco: in campionato appena quattro presenze per un totale di ventitré minuti.

Il Cagliari però è sempre attento a non perdere di vista Gaetano: il giocatore e l'agente gradirebbero il ritorno in Sardegna ma c'è ancora molta differenza tra le richieste economiche del Napoli e quello che può offrire Giulini. Nel frattempo, il club sardo si è messo in fila per Casadei, 2003, gioiello dell'Under 20, vicecampione del mondo, ora anche in Under 21 compagno di squadra di Prati.

Il cartellino è del Chelsea: il Cagliari sta provando a ottenere il trequartista in prestito nel caso in cui non dovesse giungere a buon esito la trattativa per Gaetano. Il Pisa insiste per Lapadula. Altri giocatori in uscita sono Hatzidiakos, Di Pardo, Pereiro e Jankto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA