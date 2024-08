Boschi a rischio in Ogliastra e Baronia dopo incendi e siccità

Lecci e sugherete in Ogliastra, Baronia e Gallura sono in pericolo. L'allarme è reale e arriva a breve distanza dai recenti fenomeni degli incendi e il perdurare della siccità che continuano a funestare la costa orientale dell'Isola. Adesso sale l'allarme per gli alberi che stanno seccando in queste zone già tormentate con migliaia di ettari a rischio.

Uno scenario preoccupante, causato da una serie di fattori, che ha spinto l'Università di Sassari ad attivarsi per monitorare la situazione, così come la Coldiretti di Nuoro-Ogliastra che si è mossa dopo numerose segnalazioni ricevute dagli allevatori e dagli agricoltori locali. La gravità del problema è stata certificata oggi con un sopralluogo congiunto degli esperti dell'ateneo sassarese e dell'Agris.

"Putroppo - spiega il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Alessandro Serra - constatiamo che il patrimonio boschivo è in pericolo per questo fenomeno nuovo che arriva dopo i disastri causati dagli incendi e dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Non dobbiamo dimenticarci che il bosco offre una fetta di reddito non indifferente tra legnatico, ghiande e altro. Ci auguriamo che si crei squadra e sinergia per trovare le cause ancora sconosciute e per mettere in atto le azioni preventive necessarie a salvaguardare il nostro patrimonio boschivo".

Si tratta di un fenomeno nuovo e senza precedenti in Sardegna, in particolare in Ogliastra con il leccio fortemente colpito e in Baronia dove sono compromesse le sugherete. Ma anche la Gallura non è esente da questa situazione. Per Bruno Scanu, docente di Patologia forestale di Uniss, una delle cause "può essere quella della siccità che porta a indebolire le piante, ma non si esclude la presenza di alcuni patogeni che attaccano le radici e portano a far seccare la pianta dall'alto.

In questa fase - spiega - è determinante fare un monitoraggio per mappare le aree, capire il fenomeno e cercare le soluzioni".





