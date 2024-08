Basket: conto alla rovescia per il torneo City of Cagliari

Conto alla rovescia per la 14/a edizione dell'International Basketball Tournament "City of Cagliari", in programma il 6 e 7 settembre al PalaPirastu.

Ormai un classico appuntamento che precede l'inizio della stagione ufficiale: la manifestazione, organizzata dal Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, vedrà impegnate sul parquet cagliaritano quattro formazioni sicure protagonista nei rispettivi campionati. A cominciare dalla Dinamo Banco di Sardegna: la formazione sassarese cercherà di conquistare per la quarta volta il City of Cagliari. La squadra di Nenad Markovic, profondamente rinnovata rispetto allo scorso anno, approfitterà del torneo di Cagliari per preparare la Qualification Round della Champions League 2024/25 in programma dal 16 al 22 settembre ad Antalya in Turchia.

A Cagliari anche i vice campioni d'Italia 2024 della Virtus Segafredo Bologna allenati da coach Luca Banchi. Le "V" nere sono una tra le formazioni più titolate in Italia: con 16 scudetti, 8 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana, 2 titoli in Eurolega e 1 Coppa delle Coppe, 1 Eurocup, 1 Basketball Champion League e 1 Eurochallenge.

La terza formazione presente al torneo sarà quella greca del P.A.O.K. Mateco bc Salonicco. Allenata dall'italiano Massimo Cancellieri, il P.A.O.K. ha nel suo palmares 2 titoli nazionali greci, 3 Coppa di Grecia, 1 Coppa delle Coppe e 1 coppa Korac.

Completa il quartetto di squadre che daranno vita all'edizione del City of Cagliari 2024 è il C. B. Gran Canaria, una delle candidate alla vittoria dell'Eurocup. Nei suoi 61 anni di vita ha conquistato una Supercoppa spagnola e un Eurocup.



