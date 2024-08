Pioggia di applausi e di stelle per i Pooh alla Forte Arena

Una pioggia di stelle e di applausi. Notte di San Lorenzo magica per i 5000 fan accorsi alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula a 40 km da Cagliari per il live dei Pooh. Le melodie "dell'anima e del cuore", i trascinanti brani rock prog, il coinvolgente dialogo tra gli strumenti, scandiscono una spettacolare performance tra effetti speciali e sonori tecnologicamente avanzati e una tecnica musicale sopraffina. La Forte Arena ha accolto ieri sera la seconda tappa sarda, dopo Alghero, di "Amici X Sempre 2024", il tour attraverso l'Italia della band italiana tra le più longeve e amate, coi quasi 60 anni di carriera. Un viaggio nel segno del pop, prog, rock sinfonico. Oltre due ore e mezzo di musica con i successi senza tempo e che continuano a emozionare. Pubblico in piedi per il toccante ricordo di Valerio Negrini e Stefano D'Orazio "i nostri due poeti". Sul palco Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli e con Danilo Ballo e Phil Mer.

I Pooh salutano la Sardegna "da cui - dicono - manchiamo da troppo, troppo tempo". Parole, note, emozioni con i brani arricchiti da riff e assoli, perle incastonate in un coinvolgente concerto. Come le suggestioni sonore create dagli iconici soli di chitarra di Dodi Battaglia che ha impresso il suo carattere a brani come "La mia donna", la splendida "Pierre", "Uomini soli", brano che ha trionfato a Sanremo, "Dimmi di si", "Rotolando respirando". Poi l'assolo di basso di Red Canzian in "Ci penserò domani" in cui Facchinetti invita al piano Dodi Battaglia che lo ha composto. O il virtuosismo alle tastiere e la voce dal timbro inconfondibile di Roby Facchinetti che dà poi il suo colore con le sonorità del sintetizzatore a "Noi due nel mondo e nell'anima". L'anima rock progressive si svela, poi, pienamente, in Parsifal, tra le punte di diamante del live. In scaletta "Storie di tutti i giorni", protagonista Riccardo Fogli e ancora una volta il pubblico che canta a squarciagola le canzoni.

Poi tutti in piedi a cantare e ballare per il gran finale.

Arriva, attesissimo, il medley: "Dammi solo un minuto", "Tanta voglia di lei", "Pensiero", "Piccola Katy". Sulle note di "Chi fermerà la musica", tra l'onda d'affetto del pubblico si spengono le luci.

