Una giovane di origini romene è morta in un incidente stradale avvenuto verso le 23, alla periferia di Carbonia.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche un uomo e un bambino di 3 anni, entrambi trasportati in ospedale a Cagliari.

Sul posto in ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

Ancora da accertare la dinamica: sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito.



