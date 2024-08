Bimba annegata a lezione di vela, folla commossa al funerale

Una folla commossa e ammutolita ha dato l'ultimo saluto, nella cattedrale di Sant'Andrea a Tortolì, alla piccola Anna Laura Pilia, la bambina di 10 anni morta nelle acque del porto di Arbatax nel corso di una lezione di vela.

Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia della bimba nella chiesa gremita da persone arrivate da tutto il territorio ogliastrino, che non è bastata a contenere le tantissime persone che hanno assistito alla messa dal sagrato.

Il feretro è arrivato intorno alle 11 dalla camera mortuaria dell'ospedale di Lanusei, dove ieri è stata eseguita l'autopsia che ha accertato la morte per annegamento della piccola. In prima fila i genitori e il fratellino di Anna Laura distrutti dal dolore, ma anche i compagni di scuola delle elementari.

Tra le lacrime hanno assistito al funerale della loro giovane amica appassionata di vela. Passione che il parroco Pietro Crobeddu nella sua omelia funebre ha sottolineato ricordando anche la gioia della piccola pochi mesi fa quando proprio all'interno della Cattedrale fece la prima comunione.

Sulla tragedia la Pm di Lanusei Giovanna Morra ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: al momento non risultano indagati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA