Turismo, a luglio +5% di presenze negli alberghi del nord ovest

Continua la crescita di turisti nelle destinazioni del nord ovest dell'Isola.

I dati analizzati dagli uffici della Federalberghi Confcommercio provinciale di Sassari, sulla base dei numeri comunicati dagli albergatori iscritti, mostrano un aumento di presenze nel mese di luglio, rispetto a quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno.

L'indice di occupazione camere nella provincia è cresciuto dal 71,81% del luglio 2023 al 76,86% del luglio 2024. Sono stati campionati, tra le strutture ricettive sparse tra Stintino, Sassari, Porto Torres, Castelsardo, Alghero, Valledoria, Sorso ed aree interne 110.546 posti letto su base mensile, che hanno generato 8.554 arrivi nazionali e 13.706 arrivi d'oltralpe, che a loro volta hanno generato, sempre nel campione esaminato, 27.276 presenze connazionali e 55.628 straniere.

La regina indiscussa delle vacanze è Alghero: la meta turistica è passata dal 77,74% di luglio 2023 al 79,15% di quest'anno. È però il Golfo dell'Asinara a segnare la performance migliore, portando l'occupazione camere al 70,87% rispetto al 62,11% del mese di luglio 2023.

A contribuire alla crescita dei flussi è sicuramente stato anche il binomio Sogeaal-Geasar, i due scali aeroportuali del nord dell'isola che uniti hanno trainato i numeri degli arrivi.

"Questo mette in luce l'efficacia della gestione sinergica dei due aeroporti, che sono i nostri primi avamposti commerciali e la cui azione anche di promozione seppur indiretta della destinazione crea valore per le imprese del nostro comparto", afferma Stefano Visconti, presidente Federalberghi Confcommercio Provincia di Sassari.

Unico fattore critico è quello rappresentato dalla capacità di spesa degli ospiti: "Registriamo, da parte di molti operatori, la difficoltà a sostenere il prezzo di camere e servizi - sottolinea Visconti - la cosa impatta negativamente sui ricavi delle aziende e quindi sui bilanci di fine anno".

Per il mese di agosto le previsione degli operatori appaiono caute ma ottimistiche, grazie all'apporto fondamentale dei turisti italiani.



