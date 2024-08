Paura in centro a Cagliari per falso allarme bomba

Polizia e artificieri in via Tiziano a Cagliari, zona centrale e di shopping della città, per un allarme bomba lanciato da alcuni residenti preoccupati da una valigetta abbandonata all'angolo con via Dante. È scattata la procedura d'emergenza con gli agenti che, dopo aver chiuso la strada al traffico, hanno isolato l'area e consentito agli operatori di far brillare la valigia sospetta.

Si è sentito un forte botto che ha allarmato i residenti, ma l'operazione ha avuto esito negativo: non era una bomba. Subito dopo la situazione è tornata alla normalità.

Secondo alcuni abitanti e commercianti della zona si trattava di una valigia abbandonata da alcuni giorni nella parte centrale della strada, tra via Pacinotti e via Dante. In serata qualcuno l'ha trasportata all'angolo di via Dante in una posizione più visibile. Da lì è scattato l'allarme con la chiamata in Questura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA