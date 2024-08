Lo accoltella in strada dopo lite,arrestato per tentato omicidio

E' stato arrestato per tentato omicidio l'uomo che ieri notte a Selargius, città metropolitana di Cagliari, ha ferito con cinque coltellate al culmine di una lite, un 42enne, ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Monserrato. In carcere è finito Francesco Davide Piras, di 34 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine.

Le condizioni del ferito si sarebbero aggravate nelle ultime ore: un fendente lo ha raggiunto a un polmone, un altro vicino al cuore.

I carabinieri della Stazione di Selargius dipendenti dalla Compagnia di Quartu, coordinata dal maggiore Michele Cerri, hanno ricostruito quanto accaduto ieri in via della Libertà, sotto l'abitazione dell'arrestato. Piras si presenta armato di mazza da baseball in un locale dove lavora un ragazzo - figlio della vittima dell'accoltellamento - con cui aveva dei conti da regolare, a modo suo. L'aggressione va a segno, i proprietari del locale tentano di bloccarlo ma lui riesce a fuggire.

Nel frattempo, rientrato a casa, il ragazzo decide insieme al padre e a un'altra persona non ancora identificata, di farla pagare al suo aggressore. I tre raggiungono la casa di Piras, lo convincono a scendere e la discussione subito degenera. Scoppia una colluttazione, Piras estrae un coltello e colpisce per 5 volte il 42enne. Il figlio lo soccorre e lo accompagnato in auto al Pronto soccorso del Policlinico. I carabinieri, chiamati dai medici, prima vanno in ospedale, poi a casa di Piras dove viene arrestato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA