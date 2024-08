Lingua blu: 'urgenti vaccini ad allevatori di bovini in Gallura'

Continuano a crescere i casi di lingua blu tra i bovini in Gallura e aumentano le preoccupazioni degli allevatori. Dopo l'allarme lanciato recentemente da Coldiretti Nord Sardegna, l'associazione torna a chiedere un intervento tempestivo da parte delle istituzioni. La soluzione prospettata da Coldiretti è quella di dotare subito gli allevatori di vaccini per la tutela del bestiame, in particolare di quei capi che devono essere movimentati.

"La rapidità è fondamentale per la vaccinazione, e la mancanza di un'azione rapida potrebbe avere conseguenze disastrose per il comparto", avverte il presidente Antonello Fois, sottolineando la necessità di un ulteriore sforzo per evitare un blocco delle vendite in un periodo critico per le aziende. Non solo vaccini. Per Coldiretti infatti è essenziale l'uso di antiparassitari per limitare la diffusione del virus.





