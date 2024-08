Ferragosto: a Olbia vietati campeggi e fuochi nelle spiagge

In vista di Ferragosto, la città di Olbia si prepara ad accogliere turisti e visitatori nel rispetto della quiete pubblica e dell'ambiente. Il sindaco Settimo Nizzi ha emanato oggi due ordinanze. La prima riguarda la diffusione della musica negli esercizi pubblici che potranno diffonderla dal vivo o riprodotta fino alle 5 del 15 agosto. Dopo questo orario, è aurtorizzata esclusivamente all'interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita nelle abitazioni e nell'ambiente esterno.

La seconda ordinanza ha per oggetto le spiagge, meta di ritrovo per la notte della vigilia di Ferragosto. Vengono vietati il campeggio e l'accensione di fuochi negli arenili, i bivacchi con tende, sedie ed asciugumani, che dovranno esseri rimossi non oltre le 4 del 15.

Stop dalle 18 del 14 alla stessa ora del 15 anche alla vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, plastica, contenitori tetra brik e lattine, anche se dispensate da distributori automatici. Stesso divieto per il consumo, esteso a tutto il territorio comunale incluse le spiagge, le strade e le aree di sosta.



